Gartenhütte auf Campingplatz in Lilienfeld geriet in Brand: Ein Todesopfer

Ein Brand in einer Gartenhütte auf dem Campingplatzin Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) hat am Freitagabend ein Todesopfer gefordert. Nach Feuerwehrangaben ist ein etwa 55 Jahre alter Einheimischer ums Leben gekommen. Der Mann sei trotz Reanimationsmaßnahmen nicht zu retten gewesen, teilte das Bezirkskommando mit. Die polizeilichen Ermittlungen waren am Samstag im Gang.

Auf dem Campingplatz standen die FF Kaumberg und Altenmarkt mit 34 Helfern im Einsatz. Alarmiert wurden zudem das Rote Kreuz und die Polizei Hainfeld sowie „Christophorus 9“.