35-Jähriger nach Serie von Einbrüchen in NÖ in Haft

Um seine Drogen- und Spielsucht zu finanzieren, ist ein unterstandsloser, 35-Jähriger in Niederösterreich zum Serieneinbrecher geworden. Dem Mann sind nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Samstag 36 vollendete und 24 versuchte Taten in den Bezirken Hollabrunn, Horn und Korneuburg nachgewiesen worden. Der Beschuldigte ist in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Der von ihm angerichtete Schaden wurde mit 107.000 Euro beziffert.

In mehr als 20 Gemeinden bzw. Ortschaften waren von Dezember 2021 bis März dieses Jahres Wohnhäuser, landwirtschaftliche und gewerbliche Objekte, Kellerabteile sowie Fahrzeuge heimgesucht worden. Im Zuge der Ermittlungen der Polizeiinspektion Haugsdorf und des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Diebstahl) sowie mit Unterstützung durch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) und des Assistenzbereichs Operative Sondereinsatzmittel wurde am 16. März in Obritz (Bezirk Hollabrunn) der unterstandslose, 35-jährige, tschechische Staatsbürger festgenommen.

Im Fahrzeug des Mannes wurden der Polizei zufolge Einbruchswerkzeuge und gestohlene Kennzeichen sichergestellt. Der Beschuldigte war zum Teil geständig und nannte seine Drogen- und Spielsucht als Motiv für die Taten.