Radfahrer starben: Alkolenker müssen nicht ins Gefängnis

Wer alkoholisiert einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht, muss dafür ins Gefängnis. Nach dieser Faustregel wurden Urteile wegen „fahrlässiger Tötung“, wie das Delikt laut Strafprozessordnung heißt, bislang zumeist gefällt. Am Landesgericht Wiener Neustadt fand diese Praxis am Donnerstag allerdings gleich in zwei Prozessen keine Anwendung.

In beiden Fällen waren Radfahrer in der Dunkelheit von betrunkenen Lenkern übersehen worden. In beiden Fällen kamen die Opfer dabei ums Leben. In beiden Fällen müssen die Unfallverursacher aber nicht ins Gefängnis, sondern kamen mit Geld- und bedingten Haftstrafen davon – nicht rechtskräftig.

Ein Mitgrund dafür war eine weitere Parallele zwischen den Prozessen: die Fahrräder beider Opfer waren zum Unfallzeitpunkt nur schlecht beleuchtet.

Dunkel gekleidet, schwach beleuchtet

Dies bestätigte im Fall eines Pensionisten aus Pottendorf (Bezirk Baden), der am 18. Dezember 2021 mit über 1,1 Promille Alkohol im Blut einen Radler auf der Landesstraße zwischen Pottendorf und Tattendorf erfasst und getötet hatte, auch ein Zeuge. Er sei kurz vor dem Unfall am späteren Opfer vorbeigefahren und habe es ebenfalls erst in letzter Sekunde erkannt. „Ich habe noch zu meiner Freundin gesagt: Ist der wahnsinnig, dass er so in der Dunkelheit mit dem Rad fährt?“, erinnerte sich der Mann vor Gericht. Das Zweirad sei nur schwach beleuchtet, der Fahrer dunkel gekleidet gewesen.