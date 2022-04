Mehrere Demos am Wochenende: Verkehrsbehinderungen in Wien zu erwarten

Und auch am 1. Mai sind drei Versammlungen der Corona-Maßnahmengegner angezeigt. Auch wenn in den sozialen Netzwerken von einer "Mega-Demo" gesprochen wird, sind bei diesen drei Kundgebungen insgesamt 700 Personen angemeldet. Ab 15.30 Uhr ist eine Ringrunde gegen die Fahrtrichtung geplant. Um diese Uhrzeit sollte der Mai-Marsch am Ring schon vorbei sein.

"Zu den Corona-Demos sind zurzeit keine Aufrufe zu Gewalt in den sozialen Netzwerken ersichtlich, daher ist eher mit einem friedlichen Ablauf zu rechnen. Diese Versammlungen haben in der Vergangenheit auch deutliche Teilnehmerzahlen eingebüßt", teilte Verhnjak mit.

1.000 Beamte vor Ort

Die Wiener Polizei wird mit knapp 1.000 uniformierten und zivilen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Wegen der zahlreichen Versammlungen ist den gesamten 1. Mai über mit intensiven Verkehrsbeeinträchtigungen, besonders in der Innenstadt, zu rechnen.

