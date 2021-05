Bilanz der Demo am 1. Mai: Elf Festnahmen, sieben verletzte Polizisten

Die Demonstration linker Aktivisten zum 1. Mai in Wien hat am Samstag zu elf Festnahmen geführt. Sieben Beamtinnen und Beamte seien beim Einsatz verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Die Abschlusskundgebung im Siegmund-Freud-Park vor der Votivkirche war am frühen Abend eskaliert. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem "Missbrauch des Grundrechtes auf Versammlung".