Situation bei Mai-Kundgebung vor Wiener Votivkirche eskaliert

Am Samstag gab es in Wien zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen zum Tag der Arbeit. Dabei ist es am Nachmittag bei einer Kundgebung von mehreren hundert Teilnehmern im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche zu einer Eskalation gekommen.

Laut einem Polizeisprecher hätte eine größere Gruppe von Demonstranten versucht auf ein Baugerüst zu klettern. Als die Polizei sie daran hindern wollte, seien Beamte mit Glasflaschen und Dosen angegriffen worden. "Aufgrund deswegen mussten wir mit Pfefferspray einschreiten und die Menge abdrängen", berichtet der Sprecher.