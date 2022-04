Split vergessen: Maibaum in NÖ drohte umzustürzen

Fällt ein Maibaum bereits am 30. April, war es zumeist das Werk von Maibaum-Dieben. Ganz ohne fremdes Zutun drohte am Samstag aber der Wiener Neustädter Maibaum umzustürzen.

Gastgarten gesperrt

Erst am gestrigen Freitag war der Baum am Hauptplatz feierlich aufgestellt worden. Als die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr am Samstagnachmittag anrückten, befand er sich aber bereits in gefährlicher Schräglage.

Der Grund dafür: Der Split, der eigentlich zur Stabilisierung des Maibaums in den Schacht geleert werden sollte, lag immer noch in den Scheibtruhen im benachbarten Alten Rathaus.