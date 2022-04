Brauchtum: Das Comeback der Maibäume

Corona, nimm das!

1230 am Babenbergerhof in Wien erstmals in Österreich beschrieben, ist der Maibaum in allen Bundesländern gegenwärtig, besonders stark aber in NÖ und OÖ. „Alles, was gegen den Himmel ragt, egal ob Grabstein, Teufelsstein oder der Maibaum, strahlt große Symbolik aus“, erklärt Forscherin Schiffkorn. Sehr salopp beschrieben, könnte der Maibaum heuer auf tausenden Ortsplätzen also als symbolischer „Stinkefinger“ in Richtung Coronavirus anmuten.

Maibaumzeit ist auch die Zeit der Diebe. Ruppige Gesellen, die Bäume umschneiden, sind verpönt. Edle Fladeranten halten sich an einen Kodex. In OÖ sind in der Maibaumlandkarte sogar für jede Ortschaft die Regeln im Internet abrufbar. Maibaumklau ist dort ein Spaß mit Grenzen: 2016 holten Senioren ihren gestohlenen Baum sogar auf Rollatoren heim.