Fehler beim Land: Kinderheime vom Finanzbetrug reingewaschen

Gegen den Obmann des Trägervereins der Kinderheime, Hermann R., seine Frau und Schriftführerin Sonja R. sowie die Kassiererin Michaela B., wurde im Zusammenhang mit „Subventionsmissbrauch“ wegen Betrugs ermittelt. Das Verfahren wurde vonseiten der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nach genauer Prüfung nicht nur eingestellt.

Die Ermittlungen der Experten für Wirtschaftskriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben Erstaunliches zutage gebracht. Demnach lag der Fehler nicht bei den Heimen, sondern den Behörden. Es wurden buchhalterisch bei der Fachabteilung des Landes NÖ andere Beträge erfasst und in den Unterlagen verbucht, als letztlich an die Heime zur Auszahlung kamen. Für das Jahr 2017 verbuchte die NÖ Landesregierung Tagsätze und Zuwendungen in der Höhe von 2,24 Millionen Euro. Laut der Gewinn-und-Verlust-Rechnung des Heimträgers kamen allerdings in Wahrheit 2,69 Millionen Euro zur Auszahlung.