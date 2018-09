Heimskandal: Gericht hebt Bescheid auf

Es waren teils bewegende Szenen, als im März Landesbeamte in drei Kinder- und Jugendheimen in Niederösterreich auftauchten und unter Polizeischutz 16 Kinder mitnahmen – manche auch gegen deren Willen. Die vom damaligen SPÖ-Landesrat Franz Schnabl angeordnete Zwangsschließung der Heime der Therapeutischen Gemeinschaft (TG) könnte sich jedoch nun zum Bumerang für das rote Ressort entwickeln. Weil die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes (GS6) danach kein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Angelegenheit ordentlich prüfen ließ, hat das nö. Landesverwaltungsgericht (LVwG) nun in der Causa ein Machtwort gesprochen und die Vorgangsweise gerügt. Der Bescheid auf Aussetzung des Ermittlungsverfahrens wurde vom Gericht aufgehoben, die Jugendhilfe muss den Fall umgehend prüfen und den TG-Heimen eine Anhörung ermöglichen.

Sonja und Hermann Radler verloren mit der Zwangsschließung ihrer drei Heime in Jaidhof (Bezirk Krems), Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) und Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn) mit einem Schlag ihre Existenzgrundlage und 80 Mitarbeiter ihren Job.