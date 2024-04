Falstaff: Newcomer unter den besten Lokalen der Wiener Alpen

89 Punkte und zwei Gabeln im brandneuen Falstaff-Restaurantguide. Nur neun Monate nach der Eröffnung des „Mädchen & Wolf“ lässt der Feinschmeckertempel in der Wiener Neustädter Innenstadt überraschend bei Gastrokritikern aufhorchen.

Das Team um Küchenchef Daniel Alcantara Garcia und Gastro-Chefin Janine Uhl hat es in kurzer Zeit geschafft, sich zwischen den arrivierten Häusern mit Sterneniveau einen Namen zu machen und zu behaupten. „Es weht ein neuer Wind am altbekannten Lokalstandort: Papadam und Wagyu sorgen für überraschende Akzente in der vertrauten Holzstube. Der Service ist mit Begeisterung und fair bepreisten Weinen am Werk“, resümierten die Falstaff-Kritiker und vergaben auf Anhieb 89 Punkte im ersten Jahr.