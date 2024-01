Falsche Notrufe: Kripo ermittelt nach Telefonterror in Mauerbach

"Scherzanruf löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei aus". Mit diesem Posting macht die Freiwillige Feuerwehr Mauerbach (Bezirk St. Pölten-Land) auf wenig lustige Zwischenfälle aufmerksam, die seit dem Jahresbeginn die Einsatzkräfte nerven. Ein anonymer Anrufer schickt die Uniformierten zu vermeintlichen Notfällen. Am Ort des Geschehens angekommen, entpuppen sich diese jedoch als frei erfunden. Die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Brand erfunden

Der Ärger in der 3.590 Einwohner zählenden Gemeinde im Wienerwald ist bei den Einsatzorganisationen mittlerweile groß. Am 5. Jänner langte ein Notruf über einen angeblich verheerenden Brand in einer Wohnhausanlage bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Feuer mit einer "starken Rauchentwicklung" in einem Mehrparteienwohnhaus. Sofort rückten Feuerwehr, Rettung und Polizei zu der Einsatzadresse aus.

Dort stelle sich jedoch heraus, dass es sich um einen falschen Alarm und einen Scherzanruf handelte, berichtet die Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass ein Anrufer die Organisationen an der Nase herum führte.