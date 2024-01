Leichenteile im Marchfeldkanal: Alles deutet auf Mord hin

Der Fuß, den ein Angler am Samstagabend aus dem Marchfeldkanal gefischt hatte, gab den Ermittlern in den vergangenen Tagen RĂ€tsel auf. Der Mann machte den schaurigen Fund in Wien-Floridsdorf in der NĂ€he der Schwarzen Lacke. Nun steht fest, dass es sich um einen Mord handeln dĂŒrfte: "Die vorlĂ€ufigen gerichtsmedizinischen Befunde lassen den ersten Schluss zu, dass es sich bei der Todesursache des Mannes um ein Tötungsdelikt handeln dĂŒrfte", gab die Polizei am Donnerstag bekannt.

Taucher der Spezialeinheit Cobra rĂŒckten am Samstag aus und konnten weitere Leichtenteile bergen. Es soll sich um den Kopf und weitere Teile des Körpers handeln.

Wie der KURIER berichtete, dĂŒrfte es sich bei dem Toten um einen Mann handeln. Die IdentitĂ€t der Person konnte jedoch noch nicht geklĂ€rt werden. "Nach Abschluss der DNA-Analyse erhofft man sich konkrete Erkenntnisse auf die IdentitĂ€t der mutmaßlich getöteten Person", heißt es vonseiten der Wiener Polizei.