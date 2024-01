Wien: Angler fischt Fuß aus dem Marchfeldkanal

Einen schaurigen Fund machte ein Angler am Samstagnachmittag: Er zog einen Fuß aus dem Marchfeldkanal.

➤ Mehr lesen: Leiche nach 32 Jahren in See gefunden

Der Körperteil wurde sichergestellt und noch am Samstag zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht, gab die Polizei am Montagnachmittag bekannt. "Seit Sonntagfrüh läuft die Suche nach restlichen Körperteilen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf KURIER-Anfrage. Die Suche blieb bislang erfolglos. Das Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen übernommen.