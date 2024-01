Weitere Leichenteile aus Bach gefischt: Vermisste im Fokus

Die Polizei steht derzeit vor einem Rätsel: Am Samstagabend fischte ein Angler einen Fuß aus dem Marchfeldkanal in Wien. Er machte den schaurigen Fang in Wien-Floridsdorf in der Nähe der Schwarzen Lacke. Welche Leichenteile noch gefunden wurden, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich machen. Dass Taucher, die weiterhin am Fundort im Einsatz sind, bereits weitere Teile der Leiche bergen konnten, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich dem KURIER am Dienstag.

