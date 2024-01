Nächtlicher Großbrand zerstört Billa-Filiale in Breitenfurt

Gleichzeitig mit der FF Breitenfurt war zum Brandeinsatz im Gewerbegebiet der Marktgemeinde auch die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Helfer sei die Filiale in Vollbrand gestanden und vom Einsatzleiter sofort die Alarmstufe erhöht worden. Damit seien die FF Laab im Walde, Perchtoldsdorf, Kaltenleutgeben und Brunn am Gebirge zusätzlich alarmiert worden.