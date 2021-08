Extremsegler startet Rekordversuch: Durchs Eis und einmal um die Welt

Der Extremsegler und Pionier Norbert Sedlacek Koch aus Altlengbach (NÖ) bricht heute, am 15. August, vom französischen Küstenort Les Sables-d’Olonne auf zu seinem Weltrekordversuch „Ant Arctic Lab“. Wie berichtet, will der 59-Jährige die Welt umsegeln: und zwar einhand, ohne Hilfe von außen, nonstop, über fünf Ozeane inklusive Arktischen und Antarktischen Ozean. Die Route erstreckt sich über 32.000 Seemeilen. Im besten Fall rechnet er mit einem halben Jahr auf See. Seine Vorräte reichen aber für 300 Tage. Es sind 600 Kilo bzw. 1,2 Millionen kcal Proviant, die ihn begleiten.

Klimwandel macht es möglich

Mit dem „Ant Arctic Lab“ will Sedlacek Koch aber nicht nur Rekorde brechen, sondern auch auf die Auswirkungen des Klimawandels hinweisen, „der überhaupt erst möglich macht, alle Ozeane alleine zu durchsegeln“, wie er gegenüber dem KURIER betont. Unterwegs ist der Niederösterreicher mit einer Rennjacht aus Vulkanfaser. Damit will er die Qualität des Materials unter Beweis stellen. Bei dem 18,3 Meter langen Open-60-Modell aus seiner eigenen Werft „Innovation Yachts“ wurde ausschließlich wiederverwendbares Material verbaut.