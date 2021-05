Rekordversuch: In 84 Tagen alleine um die Welt segeln

„Spitzbergen ist noch weiter nördlich als die Nordwestpassage und daher von der Eissituation her noch herausfordernder“, meint Sedlacek Koch und bezeichnet es als „Husarenritt“, weshalb der Starttermin um einen Monat nach hinten verschoben wird – auf den 15. August. Trotzdem: „Das kann rau werden, so wie im Süden dann in der Antarktis.“ Es bleibt also nicht bei einem Husarenritt. Hat er den ersten hinter sich gebracht, geht es weiter über den Atlantik nach Süden, östlich vorbei an Island, den Azoren und den Kap Verden, um schließlich in das Südpolarmeer einzusegeln. „Ganz im Süden passiere ich dann das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leeuwin, Tasmanien, Stewart Island und schließlich Kap Hoorn, bevor ich meinen Kurs wieder nach Norden ändere und zurück nach Les Sables d'Olonne segle“, legt der Segelpionier seinen ganzen Plan dar. Die neue Strecke umfasst 32.000 Seemeilen und ist damit in der Distanz mit der ursprünglichen vergleichbar.