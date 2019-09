Faszination Segeln: Wie weit ein Traum führen kann

Moderne Rennjachten, wie etwa die Malizia II, mit der Greta Thunberg über den Atlantik gebracht wurde, schaffen bis 70 km/h. Die Handelsschiffe des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit erreichten bei optimalen Bedingungen 7 km/h. Jedes durchschnittliche Charterschiff ist doppelt bis drei Mal so schnell unterwegs. Die Faszination des Ozeans wird heute ganz anders verstanden als im Zeitalter der alten Handelsflotten, doch sie ist immer noch gewaltig. Freizeit-Kapitäne kutschieren ihre Chartergäste durch die dalmatinische Inselwelt, rund um Menorca oder entlang der Amalfiküste. Fortgeschrittene lieben das Starkwindrevier der Ägäis, auch die kleinasiatische Küste feiert gerade ein Comeback – trotz Erdogan. Ölzeug-Törns in den norwegischen Lofoten, den schottischen Hebriden oder zumindest in der Ostsee kommen immer mehr in Mode. Ein Revier für Atlantik-Einsteiger ist die Algarve im äußersten Südwesten Europas. Wer einmal so weit kommt, darf zumindest damit beginnen, von einer Weltumseglung zu träumen. Wie weit kann so ein Traum führen?

Weltrekord

2017 haben Francis Joyon und seine fünfköpfige Crew auf der Idec 40 Tage, 23 Stunden und 30 Minuten gebraucht. Das ist bis heute der Weltrekord. Der Trimaran des Franzosen ist kein Elefant, keine Lokomotive, kein Auto, keine Pferdekutsche, kein Heißluftballon und kein Dampfschiff – all diese Verkehrsmittel standen der berühmten englischen Romanfigur Phileas Fogg des Franzosen Jules Verne zur Verfügung, um die Erde in 80 Tagen zu umrunden. Obwohl die komplette Runde für die meisten Träumer Zeit ihres Lebens ein Wunschtraum bleibt, erlebt das Segeln seit Jahrzehnten einen wechselhaften Boom. Dieser hatte im Rahmen der Wirtschaftskrise einen schlimmen Durchhänger, denn billig ist diese Form des Abenteuers nicht. „ Segeln ist Geldscheine zerreißen unter der kalten Dusche“, lautet ein viel frequentierter Spruch zum Thema. Als Abschreckung taugt dieser Satz nicht wirklich. Denn derzeit befinden wir uns im Zeitalter der Renaissance, sowohl für die Jachtindustrie als auch für die Charter-Unternehmen. Die zunehmende Skepsis gegenüber Kreuzfahrtschiffen wird diesen Trend verstärken. Viele Segeljachten des 21. Jahrhunderts können schon den leisesten Windhauch in beachtliche Geschwindigkeit umsetzen. Weltumsegler helfen sich natürlich ab und zu mit dem Motor, doch sind die Treibstoffvorräte begrenzt und für echte Notfälle gedacht. Fortschrittliche Skipper setzen auf Solarenergie und Windstromanlagen, um einen alternativen Antrieb zu gewährleisten.