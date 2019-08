Der beste Platz für beide Seefahrts-Jubiläen: Magellanstraße

Das hiesige Wasser ist eine besondere Mischung aus Pazifik und Atlantik. Das mögen die kleinsten und kleinen Meeresbewohner, die ihrerseits wiederum von den Buckelwalen gemocht werden. Besonders lange halten sich die Riesen in einer Bucht an der Isla Carlos III auf, mitten in der Magellanstraße füttern sie hier ihren Nachwuchs. Wer das genauer beobachten will, kann auf dieser Insel, die zugleich Forschungsstützpunkt ist, ein paar Nächte verbringen und täglich Wale beobachten. (www.whalesound.com)

Aber Moby Dick sieht man hier keinen. Der war ein Pottwal.