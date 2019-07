Der beste Blick auf... Feuerland

Der chilenische Teil hingegen reicht nicht so weit in den Süden und hat daher nur Staubstraßen und 8.000 Einwohner. Davon leben 6.000 in der größten Stadt Porvenir. In der zweitgrößten (Cameron) sind es 60 bis 70, je nachdem. Die drittgrößte heißt Timaukel und besteht aus einem riesigen Willkommensschild, hinter dem drei Wohnwägen feststehen. Neben dem ganz rechten führt ein Weg in die Steppe hinein. Folgt man ihm, erreicht man nach zehn Minuten den Salzsee.