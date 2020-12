Norbert Sedlacek Koch: Der wagemutige Öko-Pionier der Nautik

Der 58-Jährige will die Nautik revolutionieren. „Beim Segeln sitzt man im Moment in einem Kunststoffgefäß, wo man giftige Dämpfe einatmet“, so der Profiskipper. Dabei sei das nicht notwendig, die Vulkanfaser in Verbindung mit einem speziellen Epoxidharz einer österreichischen Firma und Balsahirnholz sei nachhaltig und gesundheitlich unbedenklich. Dass auch die Qualität stimmt und das Material unter schweren Belastungen – wie etwa bei Kollisionen mit Treibeis – standhält, will er beim Weltrekordversuch allen Zweiflern demonstrieren.