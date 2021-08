Jorge Martin: Die MotoGP-Entdeckung legt einen Rekord nach

Dass die Ducati beim Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring überlegen ist, davon kann die Konkurrenz seit der Rückkehr der Motorrad-WM schön langsam ein Buch schreiben.

Sieger 2016: Andrea Iannone (ITA/Ducati).

Sieger 2017: Andrea Dovizioso (ITA/Ducati).

Sieger 2018: Jorge Lorenzo (ESP/Ducati).

Sieger 2019: Andrea Dovizioso (Ducati).

Sieger 2020: Andrea Dovizioso (Ducati).

Die einzige Ausnahme ist der Grand Prix der Steiermark, den sich im vergangenen Jahr überraschend der Portugiese Miguel Oliveira auf seiner KTM geholt hat. Doch seit vergangenem Sonntag ist die Bilanz wieder geradegerückt, seit Jorge Martins Premierenerfolg in der MotoGP. In seinem erst sechsten Rennen in der höchsten Klasse. Es wird kaum der letzte bleiben.

„In Q1 war ich nervös, denn es ist immer schwierig, von dort noch in Q2 zu kommen. Alle sind so schnell. In Q2 hatte ich dann anfangs ein Bremsproblem. Ich dachte aber, dass es für die ersten zwei Reihen reichen könnte. Dass es sogar die Pole geworden ist, ist einfach unglaublich“, sagte Jorge Martin.

Und das mit gutem Grund: „In der letzten Kurve ist mir noch kein kleiner Fehler unterlaufen, und ich hatte Zweifel, ob es reichen würde. Als ich über die Linie kam, konnte ich es nicht fassen. Ich lebe einfach einen Traum. Das Bike ist unglaublich! Hoffentlich können wir morgen um das Podium kämpfen.“