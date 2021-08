TV-Experte Hofmann: "Rossi hat die MotoGP richtig populär gemacht"

Valentino Rossi beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wird Márquez nun der alleinige Botschafter der Sportart?

Also der Doktor wird noch in den nächsten Jahren der Botschafter der MotoGP bleiben, wenn er als Teamchef locker in der Boxengasse lehnt und dem Alex Hofmann vielleicht entspannt ein Interview gibt. Nach Rossi gibt es ein paar Kandidaten, vor allem rücken nun Fahrer einer coolen Generation nach. Márquez ist schon lange dabei und ist auch schon Botschafter.

Welche Lücke wird Rossi hinterlassen?

In einer Zeit, als die Welt noch anders tickte, hat er mit seiner lockeren Art, seinem lustigen Akzent in seinem Englisch und auch seiner spielerischen Art die Rennserie dominiert. Rossi hat die Tür aufgemacht und die MotoGP so richtig populär gemacht. Er hat diese breite Bühne bereitet, von der heute alle profitieren.