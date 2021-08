Ultra-Sportlerin Alexandra Meixner versucht Weltrekord

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Es wäre nicht ihr erster und wahrscheinlich auch nicht der letzte: Die Niederösterreicherin Alexandra Meixner versucht wieder einen Weltrekord zu brechen. Bisher konnte sie davon in verschiedenen Ultratriathlon-Disziplinen vier für sich verbuchen. Beim „Race across Australia“ konnte sie den Weltrekord als schnellste Frau der Welt für sich verbuchen. Nun folgt der nächste Versuch: Die Ultrasportlerin will in einem Monat über 13.000 Kilometer auf dem Rad zurücklegen.

Guter Zweck

Dafür muss sie pro Tag 439,66km fahren. Momentan hat diesen Weltrekord die Amerikanerin Amanda Coker mit 429,8km pro Tag (12.894,9km im Monat) inne. „Ich wünsche Alexandra Meixner bei ihrem Weltrekordversuch alles Gute! Es ist wirklich beeindruckend, dass sie sich dieser großen Herausforderung stellt.“, sagte Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Im Rahmen des Rekordversuchs werden auch Spenden für den Verein „Herzkinder Österreich“ gesammelt.