Ausstellung von "Hässlicher und wunderschöner" Kunst in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

"The Fool. When Jokers Attack" heißt die neue Ausstellung in der galeriekrems. Zur Eröffnung am 1. Juli ist seit langem wieder Publikum eingeladen: Der Künstler Philipp Hanich wird selbst zwischen 18 und 21 Uhr persönlich anwesend sein. Er stammt ursprünglich aus München, lebt und arbeitet jedoch nun als bildender Künstler und Musiker in Wien.