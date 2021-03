Frauengeschichte auf der Spur: „Wo sind sie geblieben?“

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Angela Langer, Therese Mahrer, Theresia Rotter, Leopoldine Puhl oder Mitzi Nahmer. Sie alle waren Frauen, die in Krems gelebt und gewirkt haben. Doch was steht in den Geschichtsbüchern über die Erfolge und das Schaffen von Frauen? Leider zu wenig, wie Edith Blaschitz und Martina Scherz feststellten.

Sie wollen das im museumkrems mit der Ausstellung „Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems“ ändern. So erfährt man mehr über die Biografien von wichtigen Frauenpersönlichkeiten in Krems.

Angela Langer etwa. Sie ist nach Krems gezogen, um als Kindermädchen Geld zu verdienen, und wurde später Schriftstellerin in London. Leopoldine Puhl war Mitarbeiterin der Tabakfabrik und in der NS-Zeit im Widerstand tätig. Und die Motorradsportlerin Mitzi Nahmer fuhr auch noch im hohen Alter mit ihrer Maschine durch Krems.