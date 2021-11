Exotenreich: Kleine Dinos aus dem Waldviertel

Für Kinder geeignet

Für Kinder empfehle er aber zum Beispiel kein Chamäleon – weil es bei den Tieren Stress verursache, wenn man sie aus dem Terrarium herausnehme. Auch sagt er Nein, wenn ein 13-Jähriger ein Gecko haben möchte, aber sich kein Elternteil dafür begeistern kann. „Es soll nicht dahinvegetieren, wenn das Kind dann auszieht oder zur Ausbildung wo anders hingeht“, erläutert der Züchter.

Etwas mit kürzerer Lebenserwartung empfiehlt er in diesem Fall, denn Leopardgeckos können in manchen Fällen bis zu 25 Jahre alt werden. In „lebendigen Vorträgen“ für Schule und Co. gibt Siegl auch Einblicke in die Welt der Reptilien und Amphibien – die er sich ins Waldviertel geholt hat.