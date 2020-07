Wildtiere raus aus dem Wohnzimmer

Exotische Schlangen oder Skorpione, Vogelspinnen, Komodowarane und sogar Krokodile und Echsen: All diese teils hochgiftigen Lebewesen sind in niederösterreichischen Haushalten bereits seit neun Jahren Tabu – zumindest auf dem Papier. Durch das Niederösterreichische Polizeistrafgesetz wurde 2011 die Haltung einer langen Liste gefährlicher Wildtiere unter Strafe gestellt.

Das scheint dem für Tierschutzfragen zuständigen Landesrat, Gottfried Waldhäusl, immer noch nicht zu genügen, er will die Liste erweitern. Geht es nach dem FPÖ-Politiker, dann sollen noch etliche weitere Tiere auf die Verbotsliste kommen. Weil man mit einer hohen Dunkelziffer illegal gehaltener Exemplare rechnet, will Waldhäusl die Gangart verschärfen und ein „generelles Verbot von Zucht, Handel, Erwerb und Haltung gefährlicher Wildtiere“ im Landtag durchsetzen. Bis nach einer „notwendigen Übergangsfrist“ eine neue Regelung in Kraft treten könnte, will der Landesrat eine Kennzeichnungspflicht an den jeweiligen Haltungsadressen. In Wohnhausanlagen sollen beispielsweise Hinweisschilder „Vorsicht, giftige Tiere“ auf die Gefahr hinweisen.

Basis der bisherigen Regelung ist eine lange Liste an ausgewiesenen Reptilien, Säugetieren und Gliederfüßern, die „wegen der von ihnen ausgehenden Gefahren für die körperliche Sicherheit von Menschen als gefährlich eingestuft und nach dem NÖ Polizeistrafgesetz daher verboten sind“.