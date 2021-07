Exotische Problemfälle: Wie halten's die Österreicher mit ihren Schlangen?

Und Happ fügt hinzu: "Das Spannende, das Unbekannte, das fasziniert Menschen an Reptilien. Wie ein Hund, oder eine Katze reagieren, das weiß man. Außerdem kann man Reptilien einfach artgerecht halten und auch einmal über das Wochenende alleine lassen."

Haltung Ländersache

Welche Reptilien man halten darf, ist in Österreich Ländersache und somit von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In Wien, Niederösterreich und Kärnten ist die Haltung sogenannter Gefahrentiere generell verboten. "In allen anderen Bundesländern ist die Haltung gefährlicher Tiere bewilligungspflichtig. Geregelt ist dies durch das Sicherheitspolizeigesetz", erklärt Happ.

In der Steiermark läuft dies in der Praxis etwa so ab: Kauft sich jemand ein Gefahrentieren, also Giftschlangen, Krokodile oder eine Riesenschlange über drei Meter, rückt jemand von der Gemeinde mit einer Checkliste und eventuell einem Sicherheitsverständigen zur Überprüfung aus. Zwei dieser Sicherheitsverständigen gibt es in der Steiermark. Einer davon ist Stangl. „Die Checkliste haben wir seit 2012. Davor hat jeder irgendwo, irgendwas gehalten. Nun haben wir mehr Transparenz. Das Konzept hat sich bewährt. Denn alles was ich komplett verbiete, wird noch interessanter“, ist Stangl überzeugt. Einmal im Jahr wird dann der Halter kontrolliert.

400 Giftschlangen weltweit

Wie viele Österreicher Reptilien halten, ist unklar. "Das lässt sich seriös nicht mehr schätzen. Vor allem seit der Handel über das Internet boomt", erzählt Happ. In der Steiermark gäbe es laut Stangl rund vier bis fünf Giftschlangenhalter. Weltweit sprechen Experten von 3.800 Schlangenarten, rund 400 davon sind giftig.

In Österreich sind lediglich sechs Schlangen heimisch. Die Ringel-, die Äskulap-, die Würfel- und die Schlingnatter sind die ungiftigen Vertreter. Die Horn- und die Kreuzotter zählen zu den Giftschlangen. Als bereits ausgestorben, gilt die ebenfalls giftige Wiesenotter.

Wer sich eine Giftschlange in Österreich kaufen will, kann dies auf diversen Reptilienbörsen, im Zoohandel, bei Züchtern oder eben online. Eine Erlaubnis zum Kauf braucht man nicht. „Das funktioniert wie bei einem Welpen“, erklärt der Reptilienexperte. Für eine Hornviper würde man etwa zwischen 100 bis 500 Euro bezahlen.

Generell sei aber der Trend zu beobachten, dass die Haltung von Gefahrentieren zurückgehe. „Schwarze Schafe, die sich illegale eine Giftschlange halten und diese nicht melden, wird es immer geben. Aber es gibt auch genügend Halter, die sich an die gesetzlichen Vorschriften halten.“

Internet im Blick

Der steirische Reptilienverein behält übrigens auch die Aktivitäten im Internet genau unter Beobachtung. „Wir schauen, wer auf Social Media neu dazu kommt und begleiten auch Leute bei ihrem Einstieg, damit alles gut abläuft“, sagt Stangl. Welchen Tipp er einem Einsteiger geben würde, der eine Giftschlange in seiner Wohnung halten will? „Lassen Sie die Finger davon. Ein Neuling sollte nie mit einer Giftschlange einsteigen. Halten Sie ein ungiftiges Tier und lernen Sie von ihm.“