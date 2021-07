Schon wieder eine Python im Klo: Wienerin entgeht knapp Schlangenbiss

Nachdem erst am Montag eine 1,6 Meter lange Albino-Netzpython einem 65-jährigen Grazer beim morgendlichen Toilettenbesuch einen Schreck einjagt hat, passierte nun am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Wien-Floridsdorf Ähnliches. Eine Frau entdeckte am Klo ihrer Wohnung ebenfalls eine Würgeschlange.

Anders als der Grazer, der sich bereits hingesetzt hatte und durch einen - wohl schmerzhaften - Biss im Genitalbereich von dem Tier überrascht worden ist, wurde die Wienerin noch rechtzeitig auf das Reptil aufmerksam. Sie flüchtete und alarmierte die Polizei.

Besitzer unbekannt

Als die Beamten eintrafen, dürfte sich das Tier ins Abwasserrohr zurückgezogen haben. Da die Wohnungsbesitzerin allerdings ein kurz zuvor aufgenommenes Foto der rund einen Meter großen Python in der Toilettenschüssel zeigen konnte, wurde der Wildtierservice der Stadt Wien (MA 49) hinzugerufen.

Die Magistratsmitarbeiter konnten die Würgeschlange auch schließlich aus dem Klo befreien und ins Wiener Tierquartier bringen.

Der Besitzer des Reptils wurde bisher nicht gefunden. Bei dem Fall in Graz war die rund eineinhalb Meter lange Python von einem Nachbarn ausgebüxt.