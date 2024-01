Honorarnote gefälscht? ÖVP-Bürgermeister im Visier der Justiz

"An dieser Stelle hätte ich mich mit der Anwaltskanzlei in Verbindung setzen müssen, um die Rechnung entsprechend korrigieren zu lassen, da es auch in der Vergangenheit und bei meinen Vorgängern üblich war, dass solche Anwaltskosten von der Gemeinde getragen werden", hieß es in Kozas Statement weiter. "Dass ich nicht mit der Anwaltskanzlei Kontakt aufgenommen, sondern die Rechnung selbst korrigiert habe, war ein Fehler, den ich bedauere."

Koza habe Betrag rücküberwiesen

Den Betrag habe er umgehend an die Kommune zurücküberwiesen - "um zu dokumentieren, dass ich den Fehler einsehe". Er wolle "in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft selbstverständlich alles dafür tun, um den Sachverhalt rasch und lückenlos aufzuklären", kündigte der Bürgermeister an. Nachsatz: "Es war nie in meinem Sinne, der Marktgemeinde Vösendorf, für die ich mich seit Jahren engagiere und einsetze, zu schaden."