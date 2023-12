Nach Abriss am Nachbargrundstück droht Haus in Vösendorf nun einzustürzen

Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP), der selbst vor Ort war, erzählt: „Wir haben die Dame vorübergehend in einer Gemeindewohnung untergebracht. So wie es aussieht, ist es aber unwahrscheinlich, dass sie noch einmal in dem Haus wohnen kann.“ Bis auf weiteres garantiere er der Bewohnerin, gratis in ihrer Notunterkunft bleiben zu dürfen.

Zur Planung weiterer Maßnahmen wurden ein Statiker und der zuständige Bauamtsleiter der Gemeinde hinzugezogen.