Wie Ermittlungen ergaben, sollen noch weitere Delikte auf das Konto des Mannes gehen. Am 7. Jänner soll er Bargeld aus einem Hofladen in Brunn an der Pitten, einem Teil von Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt), gestohlen haben. Mit einer am 9. Jänner in Neunkirchen entwendeten Bankomatkarte dürfte er in einem Geschäft in Wiener Neustadt und bei einem Essenslieferdienst bezahlt haben. Im südoststeirischen Feldbach soll der 20-Jährige im November 2023 Kennzeichentafeln gestohlen haben. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich.

Diebstahl

Der Mann wurde vergangenen Dienstag festgenommen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden eine kleine Menge an Suchtmittel und im Fahrzeug eine CO2-Pistole sichergestellt, die er bei den Diebstählen dabeihatte. Obwohl der 20-Jährige keine gültige Lenkerberechtigung besitzt, soll er selbst mit dem Pkw zu den Tatorten gefahren sein.

Der Verdächtige war der Aussendung zufolge geständig. Er wird auch der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Ermittlungen zu eventuellen Mittätern und Überprüfungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden fortgesetzt, berichtete die Polizei.

