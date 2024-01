120 Feuerwehrleute im Einsatz: Großbrand in Mehrparteienhaus

Ein Brand im Oberstock eines Mehrparteienobjekts in Waidhofen a. d. Ybbs hat am Donnerstagabend den Einsatz von rund 120 Mitgliedern von sechs Feuerwehren gefordert. Mehrere Haustiere wurden von den Helfern gerettet, berichtete das Bezirkskommando Amstetten. Fünf Personen brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde im Inneren stark beschädigt.

