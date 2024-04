Energiewende: Wiener Neustadt macht Wiesen zum Stromlieferanten

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) will nach wie vor weg von russischem Gas. Sollte dies kommen, warnen Anbieter vor einer neuerlichen Anstieg der Energiekosten am Markt.

Gerade deshalb arbeiten Kommunen an klimafitten Zukunftsmodellen, wie die öffentliche Hand möglichst auf die Energiebremse tritt. Ein gutes Beispiel dafür ist die 50.000 Einwohner Stadt Wiener Neustadt, die aktuell neue Schwerpunkte setzt, um in Zukunft völlig energieautark zu sein. Zu diesem Zweck wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung ein weitreichender Beschluss gefasst.

Grünland als Energiebringer

Mit der Umwidmung von vier großen land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf „Grünland Photovoltaik-Ökologiekonzept“ wurde der Grundstein gelegt, im Nahbereich des Katzelsdorfer Bahnhofes einen neuen Photovoltaikpark errichten zu können.