Wiener Neustadt baut Radsport-Zentrum mit Pumptrack

Was die Konzeptionierung anbelangt, wollte man die besten Ideen aller bisher bekannten Anlagen umsetzen. "Der Mountainbike-Pumptrack ist ein ganz besonders wichtiger Lückenschluss in unserer Freizeit- und Sportlandschaft. Wir bieten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen damit direkt in der Stadt und durch Radwege perfekt angeschlossen, die Möglichkeit ihrer Leidenschaft des Mountainbikens nachzugehen. Gerade in Zeiten, wo bei der Jugend das Videospiel oft wichtiger als die Bewegung ist, was sich seit den Lockdowns in der Pandemie noch verstärkt hat, ist es für uns enorm wichtig, hier gegenzusteuern und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen“, erklären Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungs-, Sport- und Jugendstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP).