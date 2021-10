Eigentümer glauben weiter an „Quartier 21“ – Mödlinger wegen Hallenbau besorgt

Auf einen baldigen Baubeginn für den geplanten neuen Ortsteil „Quartier 21“ in Brunn am Gebirge hoffen die Eigentümer der Grundstücke, die Wiener Städtische, die Wohnbaugenossenschaft Neue Heimat und die Immobilienentwickler 6B47. Denn seit vielen Jahren arbeitet man an der Entwicklung des Projektes am Areal der ehemaligen Glasfabrik.

Nach einer langwierigen Altlasten-Beseitigung wurde ein Bauvorhaben mit Wohnungen, Grünflächen sowie betrieblicher Nutzung entworfen. Doch seitens der Gemeindeführung wurden Vorgaben für die Verbauung präsentiert, die den Plänen der Eigentümer deutliche Grenzen setzen.