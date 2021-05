„D’Speis“ mitten im Ort wird von den Bauern gut befüllt

Dem Trend zur Regionalität folgend, hat eine bäuerliche Gemeinschaft im Zentrum der Marktgemeinde Euratsfeld im Mostviertel eine Speisekammer eingerichtet. Im Gemeindehaus, wo sich einst die „alte Post“ befand, wurde der Hofladen „D’Speis“ eröffnet. Das schick eingerichtete Geschäft mit ausgefeilter Verrechnungs- und Kontrolltechnik sowie aufwendigen Kühlanlagen ist ein neues Vorzeigeprojekt im aktuellen Boom um die Vermarkterhütten und -Container.

„Die Lage in unserem Ortszentrum hat gleich mehrere Vorteile. Die Kunden sparen sich Zeit und die Fahrten zu den entlegenen Höfen, wo sie jetzt schon einkaufen“, ist Ernst Zehetgruber, einer der Initiatoren und Vereinsvorstände, überzeugt. Allein die Einsparung von Autofahrten und -Emissionen sei beachtlich.

Dem Verein gehören 46 liefernde Mitglieder an, die gleich zur Eröffnung 547 verschiedene Produkte anboten. „Und es werden noch mehr“, freut sich Obfrau Andrea Stadlbauer, die selbst direktvermarktende Hühnerbäuerin ist.

Wettbewerbsverzerrung

Wie bei diesen Läden der jüngsten Generation üblich, ist der Shop täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, 24 Stunden geöffnet. Weil nur Ab-Hof-Betriebe in der „Speis“ am Marktplatz verkaufen, könne man auch nicht in die politischen Diskussionen mit dem gewerblichen Handel um die Wettbewerbsverzerrung hineingezogen werden, ist Stadlbauer überzeugt.

Bürgermeister Johann Weingartner (ÖVP) ist zudem überzeugt, dass das zusätzliche Angebot durch „D’Speis“ nicht nur die Lebensqualität der Bürger hebt. „Durch das attraktive Zusatzangebot im Ort wird die Kundenfrequenz für die anderen Geschäfte steigen“, sagt er. Punkto Nahversorgung ist Euratsfeld mit Bäcker, Fleischer und Einkaufsmarkt gut aufgestellt.