Mit zweiwöchiger Verzögerung wurde in Waidhofen/Ybbs am Montagabend die Konstituierung des neuen Gemeinderats und die Wiederwahl von WVP-Bürgermeister Werner Krammer abgeschlossen. Der Neustart des neuen Stadtparlaments verlief ohne Zwischenfälle. Doch dem überraschenden Wahlergebnis vom 30. Jänner, mit dem Verlust der Absoluten durch die WVP, folgt nun eine spannende Legislaturperiode. WVP-Chef Krammer (18 Sitze) ist dabei in ein Dreierbündnis mit der SPÖ (neun Sitze) und der Bürgerliste FUFU (vier Mandate) eingestiegen.