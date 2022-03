Schon wieder ein Waldbrand: Großeinsatz in der Falkensteinrotte

Die Trockenheit in Niederösterreich sorgt für immer mehr Feuerwehreinsätze. Mussten erst vor kurzem 150 Feuerwehrleute einen Waldbrand in Raabs an der Thaya löschen, läuft aktuell ein Großeinsatz in der Falkensteinrotte im Bezirk St. Pölten.

Erste Informationen zur Brandursache

KURIER-Informationen zufolge wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst, acht Feuerwehren eilten zum Ort des Geschehens.