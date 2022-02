Die vermisste Frau soll Samstag gegen 17.30 Uhr in Reidlingberg in der Gemeinde Wang auf einem Radweg gesehen worden sein. Die Freiwilligen Feuerwehren, der Hubschrauber des Innenministeriums, Polizei- und Rettungskräfte, sowie mehrere Suchhundestaffeln waren an der ersten Suchaktion beteiligt. Die Abgängige konnte aber nicht gefunden werden.

Suche fortgesetzt

Am Sonntagmorgen wurde die Suchaktion wieder gestartet. Unter anderem stehen derzeit massive Kräfte der Feuerwehren Wang, Perwarth, Pyhrafeld und Steinakirchen am Forst im Einsatz.