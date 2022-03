„Ich will nicht nur zuschauen und mich ärgern“

Den Kampf gegen diese Mechanismen hat Erich Fenninger schon früh aufgenommen. Als 15-Jähriger im elterlichen Haus in Bad Vöslau (Bezirk Baden) hat er mit großem Interesse die Nachrichten verfolgt und Krieg, Apartheid oder Hunger „als unerträglich empfunden. Damals habe ich mir gedacht, dass ich nicht nur zuschauen und mich ärgern will. Und das ist bis heute gleich geblieben“, betont Fenninger.

Nach der HTL studiert er Sozialarbeit und -management, engagiert sich bei Amnesty International. „Mit 26 bin ich gefragt worden, ob ich bei der Volkshilfe Niederösterreich mitmachen will, mit 27 war ich Geschäftsführer“. Als er nach 12 Jahren Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe wurde, hatte sich die Mitgliederzahl in NÖ von 220 auf 1.600 erhöht.

Obwohl Manager einer großen Organisation, zieht es ihn immer wieder „ins Feld“, in die Praxis. Es geht auch nicht nur ums reine Helfen, Fenninger will die Hintergründe verstehen.

„Wir erforschen etwa, was Armut für Kinder in Österreich bedeutet. Das ist mehr, als nur wenig Geld zu haben. Diese Kinder haben kein gesichertes Fundament, auf dem sie Interessen entwickeln können. Es geht immer nur um die Grundbedürfnisse. Arme Kinder haben keine Träume.“ Und finanzielle Zuwendung habe auch deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit oder den schulischen Erfolg. „Wenn Menschen so wenig Chancen haben, ist das nicht nur ihr Problem. Ich bin selbst betroffen, weil ich nicht in so einer Gesellschaft leben will“, sagt Fenninger.

Obwohl er Krieg, Armut und Ausgrenzung aus nächster Nähe kennt, ist er Optimist: „Die Zukunft liegt in der Gegenwart. Die Geschichte der Menschen ist das Werk von Menschen. Es sollte nicht das Werk der Mächtigen sein, wir müssen unsere Geschichte selbst in die Hand nehmen.“

Hilfsaktionen (Auswahl)

KURIER Familienhilfe Ukraine

AT57 2011 1400 1440 0144

kurier.at/familienhilfe

Volkshilfe

Volkshilfe Solidarität

AT77 6000 0000 0174 0400 Nothilfe Ukraine

www.volkshilfe.at

Niederösterreich hilft

Angebot des Landes NÖ zu Fragen Spenden oder Unterkünfte betreffend: Hotline 02742/9005 – 1500

eMail noehilft@noel.gv.at

AT74 3200 0000 1380 0008

www.noe.gv.at

Nachbar in Not

Hilfe für die Ukraine

AT21 2011 1400 4004 4003

nachbarinnot.orf.at

Caritas

Nothilfe Ukraine

AT23 2011 1000 0123 4560

www.caritas.at

Rotes Kreuz

Ukraine – Hilfe für Menschen im Konflikt

AT57 2011 1400 1440 0144

www.jetzt-helfen.at

Diakonie

Nothilfe für Geflüchtete

AT07 2011 1800 8048 8500

www.diakonie.at