Wanda, Kurt Ostbahn und Yung Hurn vereint bei Benefizkonzert für die Ukraine

Spendentickets dafür sind ab 12.00 Uhr auf www.oeticket.com und in allen Öticket-Outlets erhältlich. Mit den Spendenticketpreis von 19,91 € will Veranstalter Ewald Tatar darauf hinweisen, dass die Ukraine im Jahr 1991 unabhängig wurde. Die Einnahmen der Veranstaltung werden an die Volkshilfe und Nachbar in Not gespendet und kommen somit direkt den Menschen zugute, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind.