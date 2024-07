Kritik in Diözese St. Pölten über Neuorganisation des Bildungswerks

Wie schon in den vergangenen Jahren, gerät einmal mehr die von Bischof Alois Schwarz in der Diözese eingeleitete Organisationsreform in die Kritik. In einem Brief informierten nun KBW-Mitarbeiter die Mitglieder in den Pfarren, dass es in der St. Pöltner Zentrale zu massiven personellen Einschränkungen mit gravierenden Leistungsänderungen kommen wird.