Diözesanbischof Alois Schwarz feiert seinen 70. Geburtstag

Dazu gehöre auch wesentlich der Dienst an den Armen und Benachteiligten. Er habe auch mit 70 Jahren "Freude am Leben und liebe die Menschen". Mit großem Staunen dürfe er "in dieser Diözese so viele pastorale Ini­tiativen sehen und engagierten Priestern und Pfarrangehörigen begegnen".



Auch der NÖ Bauernbund gratulierte Schwarz zum runden Geburtstag. In der Bischofskonferenz ist er aktuell für den Bereich Landwirtschaft zuständig.

"Freund der Bauern im Land"

„In all den Jahren hat unser Diözesanbischof seine bäuerlichen Wurzeln weder vergessen noch verleugnet. Alois Schwarz ist ein langjähriger Freund und Fürsprecher der Bäuerinnen und Bauern im Land, für sein Wirken als Bischof und vor allem seinem unermüdlichen Einsatz für den Zusammenhalt der Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern in wichtigen gesellschaftlichen Fragen danken wir von ganzem Herzen und gratulieren unserem langjährigen Freund zum 70. Geburtstag und bitten um seinen Segen für Niederösterreichs Bauern“, so NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek.