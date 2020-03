Die Stimme als Beziehungsorgan

Bevor ein wichtiges Telefonat geführt wird, sollte man sich zudem den Sinn des Gesprächs überlegen. Wenn man den anderen beruhigen will, dann sei es wichtig, dass man sich darauf einstellt. Wenn man selbst gerade in Eile ist oder nicht gut gelaunt, rät Widhalm das Gespräch auf eine andere Zeit zu verschieben. „Ich muss mich fragen, ,bin ich gerade in der Verfassung, in der ich anderen Mut machen kann’“, sagt Widhalm.

Bei der sozialen Komponente geht es darum, welche Verbindung ich zu dem anderen Menschen habe. „Die Stimme ist ein Beziehungsorgan, ein Kontaktorgan“, sagt Widhalm. „Je nachdem, welche Beziehung ich zu meinem Gegenüber habe und in welchem Zustand ich bin, habe ich eine andere Stimme.“