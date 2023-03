Die Laufsaison startet mit der Thermen Trophy

Starttermine

Los geht der Laufcup mit dem Raiffeisen Osterlauf Maria Enzersdorf am 10. April. Es folgt der Raiffeisen „badsooßbrunn“ Lauf am 16. April, der Fit for Life Lauf Sollenau am 22. April, der Leobersdorfer Brückenlauf am 1. Mai und der Sunset Run Berndorf am 12. Mai. Weiter geht es dann mit dem SCS Run am 18. Mai, dem Akademieparklauf Wiener Neustadt am 28. Mai, dem Traiskirchen Run am 11. Juni und dem St. Laurent-Lau Tattendorf am 18. Juni. Das Finale findet beim Badener Stadtlauf am 25. Juni statt.

Die Teilnahme an der Thermen Trophy ist kostenlos.

Infos und Anmeldung: www.thermentrophy.at