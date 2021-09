„Die Krise besser bewältigt als andere“

Bei der Regierungsklausur sind für den Herbst eine Reihe von Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Familie und Klimaschutz fixiert worden. Sie werden von den Landesräten in den nächsten Wochen vorgestellt, verspricht Mikl-Leitner. Eine ganz besondere Initiative sei dabei das Projekt „Sciene-to-Business“. Durch persönliche Begleitung und Förderung soll Talenten in der Wissenschaft der Weg zum Unternehmertum erleichtert werden. Ziel ist es, in zehn Jahren 250 solcher Firmen in NÖ zu gründen, so die Landeshauptfrau.

Zum Kampf gegen die Pandemie kündigt Mikl-Leitner die Aufstockung der Impfbusse auf sechs Fahrzeuge an. Den gestern von der Bundesregierung präsentierten Katalog an Anti-Corona-Maßnahmen begrüßte sie sehr.