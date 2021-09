Frühstück im Frühverkehr: S34-Befürworter sperren Straße

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Verkehrslärm und Feinstaub gehören für Anrainer der südlichen Stadtzufahrt von St. Pölten - der Mariazellerstraße (B20) - zum Frühstückskaffee. Die geplante Traisentalschnellstraße (S34) würde diese Hauptverkehrsader entlasten und damit auch die Anrainer, sind sich Aktivisten der Initiative "Pro S34" rund um St. Pöltens Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) sicher.

Frühstück im Frühverkehr

Unter dem Motto "Wir ersticken im Verkehr - Alternativen müssen her" verlegten die Schnellstraßen-Befürworter am Mittwoch ihr Frühstück direkt auf die B20. Dafür wurde die Mariazellerstraße in Richtung St. Pölten zwischen 7 und 8 Uhr gesperrt.